Le Président américain, Donald Trump, a déclaré cette nuit (dimanche à lundi) que les trois otages libérés samedi dernier ressemblaient à »des rescapés de la Shoah ».

»Ils étaient dans un état terrible. Même ceux qui sont sortis dans un état physique un peu meilleur ont subi des mauvais traitements psychologiques. Qui peut le supporter? A un moment donné, nous allons perdre patience. Ils sortent émaciés, ils ont l’air de ne pas avoir mangé un repas depuis un mois, il n’y aucune raison. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons encore accepter cela », a prévenu le Président américain. Et d’ajouter: »J’ai vu des gens qui étaient en bonne santé, ils ont ‘ »vieilli » de 25 ans, ils ont l’air comme sur les vieilles photos des rescapés de la Shoah, c’est la même chose ».

Donald Trump a, par ailleurs, réitéré son engagement à prendre le contrôle de la Bande de Gaza. Il s’est dit disposé à en »donner des parties aux autres pays du Moyen-Orient pour leur restauration ».

Le Président américain a affirmé: »Nous allons transformer Gaza en un bon site de développement futur ». Il s’est engagé à changer la réalité dans la Bande de Gaza et à se soucier des Palestiniens: »Nous allons nous soucier qu’ils vivent dans la paix et l’harmonie et qu’ils ne se fassent pas tuer. Nous ne voulons pas que le Hamas revienne. Nous allons doucement, sans nous presser, développer ce territoire ».

Il a précisé que des projets immobiliers à destination des Palestiniens seront lancés dans la Bande de Gaza. Interrogé sur la possibilité que les Etats-Unis accueillent des Gazaouis, le Président américain a répondu: »Nous examinerons les demandes au cas par cas ».

Concernant son plan de transfert des Gazaouis, Trump a indiqué qu’il voulait rencontrer le prince héritier saoudien, Ben Salman et le Président égyptien, Al Sissi: »Ils accueilleront des Gazaouis mais seulement une fois qu’ils auront parlé avec moi », a-t-il assuré.