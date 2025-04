Le Président américain, Donald Trump, a nommé le Rav Yehuda Kaplon, émissaire spécial dédié à la lutte contre l’antisémitisme.

Rabbin membre de la communauté Habad, il avait apporté son soutien à Donald Trump lors de la campagne présidentielle.

Le Rav Kaplon est également un grand soutien de la Judée-Samarie où il s’est rendu à de nombreuses reprises. Il est un ami proche de Yossi Dagan, le président du conseil régional de Samarie.

Il y a seulement deux mois, le Rav Kaplon était en Samarie et il a déclaré: « Je souhaite dire aux résidents de Judée et de Samarie – nombreux sont ceux, aux États-Unis, qui vous soutiennent. Vous accomplissez une mission formidable, un acte de justice historique, en construisant en Judée-Samarie, le cœur de la Terre d’Israël, là où nos ancêtres ont marché depuis l’époque biblique, et qui représente un foyer pour nos enfants. Vous n’êtes pas seuls – vous avez des partenaires fidèles, ici comme aux États-Unis. Nous vous soutenons, nous vous épaulons, et surtout, nous vous aimons. »

Sur son réseau social Truth, Donald Trump a annoncé la nomination du Rav Kaplon: « Je suis fier de nommer Yehoda Kaplon comme émissaire spécial des États-Unis pour la surveillance et la lutte contre l’antisémitisme. Yehuda est un homme d’affaires accompli, un fervent défenseur de la foi juive et du droit de son peuple à vivre et pratiquer sa religion sans persécution. Alors que l’antisémitisme progresse dangereusement, Yehuda sera le représentant le plus fort des Américains et des Juifs à travers le monde, et il œuvrera pour la paix. Félicitations Yehuda ! »