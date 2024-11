Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a annoncé mardi qu’il comptait nommer l’ancien gouverneur de l’Arkansas, Mike Huckabee, au poste de prochain ambassadeur des États-Unis en Israël.

Huckabee s’est présenté à la présidence à deux reprises en 2008 et 2016, mais a échoué lors des primaires

Trump a expliqué son choix en indiquant que Huckabee aimait Israël et le peuple d’Israël qui l’appréciait également. Il a ajouté que ‘Mike œuvrerait sans relâche pour apporter la paix au Moyen-Orient ».

En décembre dernier, Huckabee faisait partie d’une délégation internationale, conduite par le député du Likoud Danny Danon, qui s’était rendue à Kfar Aza et dans le sud d’Israël et avait vu les conséquences tragiques du massacre du 7 octobre.

Huckabee se décrit lui-même comme un ‘fervent partisan d’Israël’ et s’est rendu en Israël à plusieurs reprises. Il a exprimé son soutien aux localités juives de Judée-Samarie et a critiqué les appels au retrait israélien derrière les lignes de 1967. Huckabee remplacera Jack Lew, qui était secrétaire au Trésor et nommé ambassadeur par l’administration Biden il y a un an après le départ à la retraite de l’ancien ambassadeur Tom Nides.