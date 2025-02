Le président américain Donald Trump et le Premier ministre Binyamin Netanyahou ont tenu une conférence de presse après leur réunion à la Maison Blanche. Le président Trump a pris la parole le premier pour dire qu’il était heureux d’accueillir Netanyahou à la Maison Blanche, ajoutant : « Nous avons eu d’excellentes conversations. »

Donald Trump a déclaré que « c’était une conversation fantastique ». Il a ajouté : « Les relations et les liens entre les États-Unis et le peuple d’Israël remontent à des générations. Je suis sûr que notre alliance sera plus forte que jamais »

Trump a exprimé l’espoir que d’autres pays rejoindraient les accords d’Abraham. « Beaucoup de gens signeront très rapidement ».

Il a ensuite évoqué la situation dans la bande de Gaza en présentant son plan grandiose, réitérant son intention de déplacer les habitants de la bande de Gaza vers un certain nombre de sites où ils pourraient vivre ‘confortablement et paisiblement’.

Il a indiqué : « Les États-Unis assumeront la responsabilité de la bande de Gaza. Nous veillerons à ce que toutes les bombes dangereuses en soient retirées, nous évacuerons les bâtiments détruits, nous créerons un développement économique qui fournira un nombre illimité d’emplois et de logements pour les habitants de la région ».

Netanyahou a répondu à son hôte en soulignant le fait qu’il était ‘honoré d’être le premier dirigeant étranger à être invité à la Maison Blanche au cours du deuxième mandat de Trump. « Cela atteste de votre amitié et de votre soutien à l’État juif et au peuple juif », a-t-il ajouté. « Je l’ai déjà dit, et je le répète : vous êtes le plus grand ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison Blanche ».

Netanyahou a fait référence à l’embargo que Biden a imposé à Israël pendant la guerre et a remercié Trump pour son soutien : « Vous avez libéré des munitions qui ont été refusées à Israël au milieu d’une guerre menée sur sept fronts. »

Il a déclaré : « Israël mettra fin à la guerre par la victoire. La victoire d’Israël sera la victoire de l’Amérique. Grâce à votre leadership, Monsieur le Président, et à notre coopération, je crois que nous créerons un avenir prometteur pour notre région et porterons notre alliance vers de nouveaux sommets ».

Netanyahou a ajouté : « Monsieur le Président, nous devons terminer le travail. Écraser le Hamas, libérer toutes les personnes enlevées et s’assurer que Gaza ne représentera plus une menace pour les citoyens d’Israël. Vous dites des choses que les autres n’osent pas dire et puis les gens disent : il a raison. Nous sommes d’accord avec tout ce qui concerne l’Iran. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Israël mettra fin à la guerre en la remportant. Une victoire pour Israël est une victoire pour les États-Unis ».

Les deux hommes ont ensuite répondu aux questions des journalistes. Interrogé sur les perspectives de normalisation avec l’Arabie saoudite, Trump a répondu : « Ils veulent la paix au Moyen-Orient. » En ce qui concerne le cessez-le-feu et l’accord sur les otages, Trump a déclaré : « Je ne peux pas vous dire si le cessez-le-feu durera. Nous avons réussi à faire sortir de nombreuses personnes enlevées. Nous dépenserons plus, mais nous avons affaire à des gens très compliqués. Nous espérons que l’accord durera ».

Lors de la conférence de presse, des journalistes ont également demandé au président américain Donald Trump s’il reconnaissait la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie. Il a répondu : « Nous en discuterons avec les représentants d’Israël, les gens aiment l’idée, mais nous n’avons pas pris position. Nous ferons une annonce sur cette question dans les quatre prochaines semaines ».

Trump a déclaré qu’il prévoyait de visiter Israël, Gaza, l’Arabie saoudite et « d’autres endroits au Moyen-Orient », sans toutefois donner de précisions sur les dates de ces déplacements.