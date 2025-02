Lors d’une interview accordée au New York Post, le Président américain, Donald Trump, a évoqué la question du nucléaire iranien.

Il a réaffirmé sa préférence pour une solution qui passerait par un accord avec Téhéran plutôt que par une option militaire. »Si nous concluons un accord, Israël ne les bombardera pas », a déclaré Trump, »Ils ne veulent pas mourir, personne ne veut mourir ».

Le Président américain n’exclut pas une intervention militaire mais donne la priorité à une issue diplomatique qui s’appuie sur des sanctions économiques. En effet, il y a quelques jours, Trump a signé un décret rétablissant une série de sanctions contre l’Iran, visant notamment le secteur du pétrole.

Lors de la conférence de presse commune avec Binyamin Netanyahou, Donald Trump avait déclaré: »L’Iran n’est pas faible, il est fort. Ils sont très forts maintenant. Nous ne leur permettrons pas de posséder l’arme nucléaire. L’Iran était dans des problèmes importants lorsque j’ai quitté la Maison Blanche – il n’avait pas d’argent pour le Hamas et le Hezbollah, il n’y aurait pas eu de 7 octobre si j’avais été là. La guerre entre l’Ukraine et la Russie n’aurait pas eu lieu non plus. Ils ont vendu des quantités importantes de pétrole à la Chine. Ils sont devenus très riches. Nous ne voulons tout simplement pas qu’ils possèdent l’arme nucléaire ».