Donald Trump précise encore un peu plus son projet pour la Bande de Gaza. Sur son compte Truth, le Président américain écrit: »La Bande de Gaza sera transférée aux Etats-Unis par Israël à la fin de la guerre ».

Il poursuit: »Les Palestiniens seront dans des lieux beaucoup plus sûrs, des communautés beaucoup plus belles, des maisons neuves et modernes. Ils auront vraiment la possibilité d’être heureux, en sécurité et libres. Les Etats-Unis, en coopération avec des équipes de développement formidables du monde entier, commenceront lentement mais sûrement la construction de ce qui va devenir l’un des développements les plus grands et merveilleux du monde ».

Le Président américain conclut sur un point important: »Aucun soldat américain ne devra être présent! La région sera stable ».

Si le Premier ministre israélien Netanyahou a décrit cette proposition comme »la meilleure » qu’il ait entendue et que c’est ce qu’il appelle »la solution pour le jour d’après », les dirigeants arabes, de leur côté manifestent leur désapprobation.

Le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a déclaré par la voix de son porte-parole: »La Palestine n’est pas à vendre, le peuple palestinien et sa direction ne permettront pas le retour des catastrophes de 1948 et 1967 ».

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, quant à lui, a déclaré: »Les préparatifs pour le plan de reconstruction commenceront plus tôt que prévu afin de garantir que les Palestiniens de Gaza restent sur leur terre. D’importants efforts sont entrepris par l’Egypte pour pousser à la mise en oeuvre de toutes les étapes du cessez-le-feu ».