Le Président américain a partagé cette nuit (mardi à mercredi) sur son réseau social Truth, une vidéo générée par l’Intelligence Artificielle sur sa vision pour Gaza après la guerre.

La vidéo commence par des images des ruines de Gaza avec l’inscription »What’s next? » (Et après?).

La suite montre la »Côte d’Azur » du Moyen-Orient que Donald Trump a promis de créer dans la Bande de Gaza avec des scènes étonnantes: une place, un marché rempli, Elon Musk en train de manger une pita, des danseuses du ventre avec Trump, un enfant qui tient un ballon à l’effigie de Trump et une statue en or de Donald Trump qui trône sur une place publique, sans oublier l’hôtel »Trump Gaza » avec au bord de la piscine Netanyahou et Trump en train de bronzer et de siroter un cocktail.