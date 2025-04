Le Président américain, Donald Trump, a déclaré hier soir (mercredi) que si les négociations avec l’Iran échouaient, une intervention militaire serait envisagée.

Dans un tel cas, a-t-il précisé, »Israël sera impliqué et c’est lui qui dirigera les opérations ».

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a expliqué hier aux membres du cabinet de sécurité qu’Israël avait été informé à l’avance des discussions entre les États-Unis et l’Iran concernant son programme nucléaire, et que les États-Unis avaient demandé à connaître la position israélienne sur ce qu’est un bon accord. Il a déclaré qu’une bonne proposition serait calquée sur le modèle du démantèlement du programme nucléaire libyen, et que le temps consacré au processus diplomatique avec l’Iran était limité.

Il a précisé aux ministres qu’Israël était pleinement et étroitement coordonné avec l’administration américaine, y compris sur les questions liées à Gaza et à la menace iranienne.

Il a indiqué également que le président Trump apporte un soutien total à la politique menée par Israël visant à vaincre le Hamas et à exercer une pression militaire pour obtenir la libération de nos otages.

Le Premier ministre a expliqué, à propos du plan Trump, que des contacts sont en cours avec deux grands pays pour qu’ils accueillent volontairement un grand nombre de Gazaouis souhaitant émigrer.

Par ailleurs, lors de sa visite à Washington Netanyahou a fait part au président Trump des intentions de la Turquie d’établir des bases militaires en Syrie, ajoutant qu’Israël ne cherchait pas la confrontation avec la Turquie, mais n’hésiterait pas à agir si nécessaire pour se défendre. Il a précisé qu’il demanderait à Trump de l’aide si besoin, en raison de ses relations étroites avec Erdoğan.