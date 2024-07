Donald Trump a publié cette nuit (mardi à mercredi) sur son réseau social Truth Social, une lettre que lui a envoyée Mahmoud Abbas après la tentative d’attentat dont le candidat à la Maison Blanche a été victime.

Dans ce courrier, le Président de l’Autorité palestinienne exprime la ”profonde inquiétude” avec laquelle il a pris connaissance de l’événement. Il écrit: ”C’est avec une profonde inquiétude que j’ai appris la nouvelle de la tentative d’attentat contre vous. Les actes de violence n’ont pas leur place dans un monde d’ordre et de loi. Cette tentative d’attentat est un acte lâche et exprime un échec dans la compréhension des voies de la paix pour résoudre les conflits. Il convient de réduire les fossés par la communication qui caractérise la liberté d’expression. Nos pensées vont vers les familles dont les proches ont perdu la vie ou ont été blessés. Je vous souhaite de la force et de la sécurité”.

Sur la lettre publiée par Trump, ce dernier a ajouté à la main: ”Merci Mahmoud. Très gentil de votre part. Tout ira bien. Meilleurs voeux”.

Donald Trump a choisi de publier cette lettre, envoyée le 14 juillet, deux jours avant sa rencontre avec le Premier ministre israélien en Floride. Binyamin Netanyahou doit rencontrer Donald Trump dans sa résidence à Mar-A- Lago ce vendredi. Ainsi, alors que le Premier ministre devait initialement rentrer en Israël avant Shabbat, il ne décollera des Etats-Unis que samedi soir.

Donald Trump s’est dit ”impatient de rencontrer vendredi Bibi Netanyahou et encore plus impatient d’obtenir la paix au Proche-Orient”.