Le Président américain, Donald Trump, a reçu à la Maison Blanche le Roi de Jordanie, Abdallah II.

Devant ce dernier, Trump a réitéré son ultimatum au Hamas: »Il doit rendre tous les otages jusqu’à ce samedi, sinon tout peut arriver ».

Le Président américain est également revenu sur son plan de transfert des Palestiniens de Gaza vers la Jordanie et l’Egypte et a dit au Roi hachémite: »Les Palestiniens pourront vivre en sécurité dans un autre endroit, qui n’est pas Gaza. Je pense qu’il y a de la place pour les Palestiniens en Jordanie et en Egypte. Nous allons parvenir à un accord. Je suis sûr à 99% que nous pouvons arriver à un accord avec l’Egypte également. Nous donnons beaucoup d’argent à la Jordanie et à l’Egypte ». Pour le locataire de la Maison Blanche, il ne s’agit pas d’un nettoyage ethnique puisque la population de Gaza ira vivre dans un lieu où elle sera mieux.

Trump a ajouté que les Etats-Unis allaient »très bien gérer la Bande de Gaza mais ne l’achèteront pas. Nous allons prendre la Bande de Gaza. Je ne vais pas m’en servir pour un développement personnel. Lorsque Gaza sera développée, ce qui va prendre beaucoup de temps, elle proposera des lieux de travail, il y aura une croissance économique sans précédent et nous nous assurerons qu’il y ait la paix et aucun problème ».

Pour le Président américain, les Gazaouis veulent rester à Gaza uniquement parce qu’il n’existe aucune alternative: »Ils se font tuer là-bas. Il n’y a pas d’endroit plus dangereux que la Bande de Gaza dans le monde. Personne ne veut rester là-bas, c’est un piège mortel », a souligné Trump.

Par ailleurs, Donald Trump a été interrogé sur un programme d’application de la souveraineté israélienne en Judée-Samarie. Il a répondu: »Cela va s’arranger ».

Le Roi de Jordanie a déclaré qu’il était persuadé qu’il existait un moyen d’obtenir »la paix et la prospérité ». Il a ajouté: »Nous soutiendrons Trump pour atteindre ces objectifs ».

Concernant l’accueil de Gazaouis dans son pays, il a insisté sur le fait qu’il fallait prendre en compte les intérêts de tout le monde et a indiqué que la Jordanie était prête à recueillir 2000 enfants malades de Gaza.

»Nous allons attendre que l’Egypte propose son plan au Président Trump, ne brûlons pas les étapes », a déclaré Abdallah II. Il a souligné qu’il devait faire »ce qui est bon » pour son pays.