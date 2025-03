Le Président américain, Donald Trump, a publié cette nuit (mercredi à jeudi), un message menaçant à l’égard du Hamas dans lequel il exige que les otages israéliens soient libérés immédiatement.

Dans un tweet publié après sa rencontre avec sept anciens otages, Donald Trump a écrit :

»Salut, Hamas. Libérez immédiatement tous les otages – pas plus tard – et rendez tous les corps des personnes que vous avez assassinées, ou c’en est fini pour vous. Seuls des monstres malades et dérangés gardent des cadavres, et vous êtes malades et dérangés. J’envoie à Israël tout ce dont il a besoin pour terminer le travail. Aucun terroriste du Hamas ne sera en sécurité si vous ne répondez pas à ma demande. J’ai rencontré des otages dont vous avez détruit la vie. C’est le dernier avertissement. Aux dirigeants du Hamas : c’est le moment de quitter Gaza tant que vous le pouvez encore. Aux habitants de Gaza, je dis : un bel avenir vous attend, mais pas si vous continuez à détenir des otages. Si cela continue, vous mourrez. Prenez la bonne décision : libérez les otages immédiatement, ou les portes de l’enfer s’ouvriront sur vous ».