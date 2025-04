Le Premier ministre Netanyahou a été reçu ce soir (lundi) par le Président américain, Donald Trump, à la Maison Blanche pour la deuxième fois en deux mois.

Le Président américain lui a réservé un accueil chaleureux. Les deux hommes ont déjeuné ensemble puis ont tenu une réunion avec leurs équipes respectives avant de s’entretenir en tête à tête. Au programme des discussions: l’Iran, Gaza ou encore les droits de douane imposés par les Etats-Unis à Israël.

A l’issue de ces rencontres, les deux leaders ont fait une déclaration commune face aux journalistes dans le Bureau ovale.

Donald Trump a pris la parole et a qualifié Binyamin Netanyahou »d’homme exceptionnel ». Il a également affirmé: « Je suis le meilleur président qu’Israël ait jamais rêvé d’avoir ».

Netanyahou a répondu à Trump : « Je tiens à vous remercier pour votre invitation. Vous êtes un ami formidable d’Israël. Vous faites ce que vous dites et nous l’apprécions, ainsi que le peuple juif. Vous luttez contre l’antisémitisme. Vous avez mentionné les droits de douane et nous avons discuté d’autres sujets. J’ai dit au président que nous éliminerons le déficit commercial. Nous supprimerons les restrictions commerciales, Israël sera un modèle. » Netanyahou a souligné que « nous avons également parlé des otages. Une souffrance terrible. Les otages souffrent et nous voulons les faire sortir tous. Nous travaillons sur un autre accord et espérons réussir à faire sortir tous les otages – et à chasser le Hamas de Gaza. »

Les deux hommes ont également indiqué avoir discuté du plan de Trump pour une émigration volontaire des Palestiniens de Gaza, ainsi que de la situation en Syrie. « Nous ne voulons pas que la Turquie exploite la Syrie comme base d’opérations. Nous avons discuté de comment éviter un conflit – et Trump peut être un médiateur », a ajouté le Premier ministre. « Nous sommes unis dans la position que l’Iran ne doit jamais acquérir l’arme nucléaire et si nous parvenons à un accord, ce sera une bonne chose. »

De son côté, Trump a indiqué que des pourparlers directs entre les États-Unis et l’Iran commenceront samedi. « Nous verrons ce qui se passera. Je pense que tout le monde convient qu’un accord diplomatique serait évidemment la meilleure solution, sinon, nous devrons faire ce qui est nécessaire. »