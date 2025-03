Boaz Bismuth, député du Likoud, s’exprime sur les difficultés de transition entre la phase 1 et la phase 2 de l’accord, ainsi que sur le clash entre Zelensky et Donald Trump, qu’il connaît bien : ‘Dans cent ans, on continuera à parler de cette scène. Et dans les cours de relations internationales, elle sera étudiée comme le début d’un nouvel ordre mondial. Le monde change, et il faut changer avec lui !' »