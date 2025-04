Lors de la conférence de presse tenue cette nuit (lundi à mardi) par Donald Trump et Binyamin Netanyahou dans le Bureau ovale à Washington, le Président américain a exprimé son interrogation face à la décision d’Israël, il y a 20 ans, de se retirer de la Bande de Gaza.

Pour lui, il s’agit d’un »terrain immobilier exceptionnel avec accès à la mer ». Il a ajouté: »Je ne sais pas pourquoi Israël a donné ce terrain. Ils l’ont fait parce qu’on leur a promis la paix. C’est en fait la terre la plus dangereuse au monde ».

Par ailleurs, Trump a évoqué le sort des otages et l’importance de les sortir tous de Gaza: »Les otages m’ont raconté que personne à Gaza ne leur a témoigné de l’affection ou ne leur a donné un morceau de pain ».

Il a affirmé que les administrations américaine et israélienne travaillaient dur pour obtenir leur libération et a même ajouté: »Les Israéliens le veulent plus que tout » puis en montrant Netanyahou assis à côté de lui: »Cet homme travaille très dur avec nous pour cela. J’espère que vous savez l’apprécier parce que c’est un grand dirigeant. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous devez travailler dur, oui, c’est peut-être le poste le plus difficile au monde. C’est pour cela que nous travaillons dur pour les otages ».