Le Président américain élu, Donald Trump, a annoncé qui seraient son ministre de la Défense et son émissaire pour le Proche-Orient. Les deux ont des positions pro-israéliennes ainsi qu’une vision offensive vis-à-vis de l’Iran.

Pete Hegseth sera le prochain Secrétaire d’Etat à la Défense. Actuellement présentateur sur la chaine conservatrice américaine, Fox News, il a été officier décoré dans l’armée américaine et a servi en Afghanistan et en Irak. Il est un grand soutien d’Israël et de la présence juive en Judée-Samarie. Selon lui, la ”solution à deux Etats” est morte. Il est en faveur d’une approche offensive face à l’Iran.

En 2018, lors d’une visite qu’Hegseth a effectué en Israël, il s’était rendu sur la Tombe de Josué à Kifl Hares en Samarie, en compagnie de Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie. A l’époque il avait déclaré au micro d’Arutz7: ”C’est un moment très fort dans ma vie. J’ai appris dans mon enfance beaucoup de choses sur Josué et à quel point il fut un général important dans l’histoire du peuple juif. Pour moi, cette visite est un hommage à l’un des plus grands généraux juifs et lorsque nous sommes ici, accompagnés par les soldats de Tsahal, nous comprenons et nous nous souvenons que les combattants de l’époque de Josué et jusqu’à aujourd’hui sont la raison pour laquelle le peuple juif est libre sur sa terre. Ma prière est que les Etats-Unis continuent à se tenir à vos côtés”.

Par ailleurs, Donald Trump a nommé Steven Witkoff au poste d’émissaire pour le Proche-Orient. Issu d’une famille juive, Witkoff est un investisseur dans l’immobilier. Il est considéré comme l’un des hommes les plus proches de Donald Trump.