Trump à l’ONU: “Nous ne laisserons pas un pays qui menace Israël se doter de l’arme atomique”

Le président américain Donald Trump a prononcé un discours très attendu lors de l’ouverture de l’Assemblée générale de l’ONU. Concernant la situation interne américaine, Donald Trump a déclaré: “Les Etats-Unis sont plus riches, plus sûrs et plus stables qu’ils ne l’étaient lorsque je suis entré en fonction”.

L’une des parties les plus attendues était celle qui concerne le Moyen-Orient et l’Iran. Le président américain a une fois de plus justifié le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, “démarche qui correspond à la réalité”, et a exposé la logique de la nouvelle politique américaine face au conflit israélo-palestinien: “Nous restons engagés en faveur d’une paix entre Israël et les Palestiniens. Mais pour atteindre cet objectif, nous devons tenir compte des faits évidents et appliquer une politique basée sur des principes réalistes, en clair, ne plus être les otages de dogmatismes, d’idéologies ou de pseudo-experts qui se sont tant trompés par le passé”.

Sur la baisse drastique de l’aide financière américaine à l’Autorité Palestinienne, Donald Trump a expliqué: “Nous n’aiderons plus que ceux qui nous respectent et qui respectent nos alliés”.

Donald Trump a ensuite consacré un chapitre entier à l’Iran. Il s’est félicité de ses bonnes relations avec l’Arabie saoudite et les émirats pour créer un front face à l’Iran et a averti que les Etats-Unis poursuivront leur combat contre l’agressivité iranienne: “C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de quitter l’accord et d’imposer de nouvelles sanctions. Nous ne permettrons pas à un régime qui crie ‘Mort à l’Amérique’ et ‘Mort à Israël’ de se doter de l’arme atomique”. Donald Trump a accusé Téhéran de s’investir dans la déstabilisation du Moyen-Orient, de détourner des milliards de dollars destinés au bien-être de la population iranienne et de “semer le chaos, la mort et la destruction dans la région”. Sur les rumeurs d’une rencontre avec les dirigeants iraniens, le président américain a été clair: “Je ne rencontrerai aucun dirigeant iranien tant que ce régime ne changera pas radicalement d’attitude”. Du haut de la tribune, le président américain a lancé un appel à la communauté internationale de l’aider à isoler l’Iran. Un appel qui ne sera pas entendu par les Européens, les Russes et les Chinois qui s’activent dans la direction opposée.

Après le discours, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon a réagi avec satisfaction et a remercié Donald Trump: “Le président américain a prouvé une nouvelle fois que les Etats-Unis sous sa direction se trouvent du bon côté de l’Histoire en se tenant résolument et solidement aux côtés d’Israël et en combattant pour la stabilisation du Moyen-Orient. Les Etats-Unis de Donald Trump mènent l’ONU vers une nouvelle ère qui décomposera l’obsession en vers Israël et se dressera contre le régime iranien”.

