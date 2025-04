Le Président américain, Donald Trump, a publié une déclaration à l’occasion de Yom Hashoah.

»Nous honorons la mémoire bénie des six millions d’hommes, de femmes et d’enfants juifs qui ont été brutalement massacrés – l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire de l’humanité », peut-on lire dans la déclaration.

À ce sujet, Trump a mentionné les événements commémoratifs marquant les 80 ans de la libération du camp d’extermination d’Auschwitz, qui ont eu lieu plus tôt cette année, et a déclaré: »Nous avons honoré la vie des mères, des pères, des sœurs, des frères, des filles, des fils, des grands-mères et des grands-pères dont l’avenir a été cruellement arraché dans l’Europe occupée ».

Le Président a également évoqué la montée de l’antisémitisme à travers les États-Unis à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023: »Nous assistons au plus grand déferlement antisémite dans notre pays depuis des générations. Presque chaque jour après l’attaque meurtrière, des menaces ont été proférées contre des Juifs américains dans nos rues – un rappel tragique que le poison de l’antisémitisme existe toujours de manière tragique ».

Dans sa déclaration, Trump a souligné que les mesures significatives prises par son gouvernement pour lutter contre l’antisémitisme: »J’ai signé un décret ordonnant l’utilisation de tous les outils juridiques disponibles pour combattre cette vague de harcèlement, y compris l’expulsion des étrangers qui enfreignent nos lois sur l’immigration. Nous enquêterons rapidement sur toute discrimination antisémite et nous la punirons, y compris dans les collèges et universités anti-américains ».

Le président a conclu son discours avec un message: »Nous ne pourrons jamais oublier la mémoire de la Shoah et nous affirmons que ‘plus jamais’ – cela signifie maintenant ».