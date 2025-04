Myriam Shermer, politologue à propos de la rencontre entre Netanyaou et Trump hier soir et de l’annonce de pourparlers directs entre Téhéran et Washington:”Trump a été élu pour terminer les guerres, pas pour les commencer. Et il doit satisfaire une partie de son électorat qui est farouchement opposé à Israël et même foncièrement antisémite!”