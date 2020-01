On court après le bien-être et souvent aussi on cherche à se débarrasser des kilos superflus. Cela demande un investissement et une prise en mains parfois difficile à réaliser seul. Moshé Aaron Marciano, hypnothérapeute, vous invite à des ateliers qui vous aideront à prendre la vie du bon côté.

Réveiller les gens

Les dimanches 26 janvier à Tel Aviv et 16 février à Jérusalem, Moshé Aaron Marciano propose une journée intense et riche autour du bien-être. »Le but de cette journée est de transmettre des informations et de commencer à effectuer un travail grâce à des outils et des méthodes communiqués sur place. En fait, je souhaite, tout simplement, réveiller les gens pour qu’ils se mettent en action ».

La journée sera divisée en deux ateliers de 3 heures, un le matin autour du thème »Cicatriser ses blessures profondes » et un l’après-midi sur la technique de l’AnOvirtuel. »On peut suivre l’atelier du matin sans suivre celui de l’après-midi », précise Moshé Aaron, »mais pour assister à l’atelier de l’après-midi, il est indispensable d’avoir été présent le matin ».

Quand maigrir signifie faire la paix avec soi

En effet, l’atelier du matin pose les bases d’une bonne démarche d’amaigrissement. Car pour l’hypnothérapeute, les choses sont claires : »Le travail sur l’inconscient permet de surmonter les blocages qui sont bien souvent à l’origine de la prise de poids ou du moins de l’incapacité à en perdre ».

Ainsi, les ateliers proposés ne seront pas des conférences à proprement parler mais davantage une parole qui permettra à l’inconscient d’intégrer les informations.

»L’AnOvirtuel est en fait une alliance entre le conscient et l’inconscient, un moyen de faire la paix avec soi. On doit aussi parallèlement suivre les conseils des diététiciens mais en réalité, on ne maigrit pas par la bouche mais par la tête. Toute frustration est donc à bannir pour réussir son projet d’amaigrissement ».

Les femmes font plus attention à elles

Moshé Aaron le reconnait, son public est essentiellement féminin. »En fait, les hommes ne placent pas leur santé dans leurs priorités. Les femmes savent qu’elles portent une charge importante sur leurs épaules, qu’elles sont des piliers qui doivent rester forts. Ainsi, elles font plus attention à elles et n’attendent pas que leur santé soit atteinte pour se réveiller ».

Femmes ou hommes, tout le monde est invité à profiter d’une journée au terme de laquelle ils repartiront avec un cahier, des exercices et un suivi whatsapp, et surtout au terme de laquelle ils commenceront une nouvelle page, plus saine, dans leur vie.

Ateliers de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30

Tel Aviv Dimanche 26/01

Jérusalem Dimanche 16/02

Inscriptions: 054-7007344