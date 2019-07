A 70 mètres de la mer, sur le port de Yaffo, dans un lieu féerique, se dresse l’immeuble architectural, construit par M. Ron Naané. Et il n’a rien de banal. Le penthouse est mis en vente : un bijou immobilier que nous vous présentons.

Un design unique signé Giorgio Armani

Ron Naané n’a rien laissé au hasard dans la conception et la construction de son immeuble. Ron nous raconte : »Il a fallu 7 ans pour obtenir le permis de construire et la construction en elle-même a duré 5 ans ». Ces chiffres peuvent surprendre mais pas lorsque l’on voit le résultat final.

Du parking jusqu’au penthouse en passant par le lobby, tout a été conçu par le grand Giorgio Armani. »Nous avons pris le temps nécessaire pour que tout réponde au plus hauts standards de qualité et de luxe ».

Ainsi, le parking ne ressemble à aucun autre : on a l’impression de se garer dans un lobby, tant l’environnement est agréable. Et le lobby est un espace où l’on se sent déjà chez soi, décoré avec soin.

L’immeuble est parsemé de tableaux soigneusement sélectionnés qui réjouiront les amateurs d’art. D’ailleurs, tous ceux qui sont passés dans le coin, n’ont pu rater cet immeuble majestueux. »Il a tout d’un palais », résume Ron Naané.

Un emplacement idéal

Le quartier est prisé des diplomates, célébrités et hommes d’affaires. A quelques pas de la mer, l’immeuble se trouve à seulement quelques minutes à pied du port et du marché »Pishpashim », ainsi qu’à deux minutes de la vieille ville, de ses cafés, de ses restaurants et de ses belles boutiques. La Promenade de Tel Aviv est aussi très facile d’accès depuis l’immeuble par la magnifique tayelet du port, le long de la Marina.

Un penthouse de rêve

Depuis peu, Ron Naané a décidé de mettre en vente le penthouse de son immeuble. Le rêve devient ici réalité : 350 m2 d’appartement et 200 m2 de terrasse avec des prestations à couper le souffle. »L’intérieur – y compris la cuisine et la salle de bains – ainsi que l’ameublement et le design de la piscine sont signés Giorgio Armani ». Le penthouse doté d’un ascenseur privé avec un lobby privé, est entièrement meublé. Et pour ne rien gâcher, la vue, de toutes parts, est splendide. »D’un côté, le penthouse donne sur la mer, on peut y admirer les bateaux. De l’autre, il s’ouvre sur un jardin privé exotique ».

Tout a été pensé dans les moindres détails. De l’acoustique qui garantit un logement calme à la décoration, au jacuzzi et aux hauts parleurs qui permettent d’écouter de la musique même dans l’eau de la piscine et à une climatisation agréable.

L’heureux acquéreur de ce penthouse profitera d’un bien immobilier clé en mains, d’un niveau rarement vu, qui transformera ses rêves immobiliers les plus fous en réalité.

Pour plus de renseignements:

Beni: 054-6207770

https://vimeo.com/277411916

https://vimeo.com/336583578?utm_source=email&utm_medium=vimeo-cliptranscode-201504&utm_campaign=29220