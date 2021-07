Dans une conférence de presse, le Premier ministre Naftali Benett a annoncé que le gouvernement a décidé de suivre les recommandations du ministère de la Santé et de lancer l’opération de vaccination d’une troisième dose pour les plus de 60 ans. Israël sera le premier pays au monde à effectuer ce pas. Ne seront concernés que ceux qui ont obtenu la deuxième dose depuis au moins cinq mois. Benett appelé cette catégorie de population à aller se faire vacciner et a annoncé que le président de l’Etat Itshak Herzog ira se faire vacciner vendredi matin. De son côté, le chef de l’opposition Binyamin Netanyahou a annoncé qu’il ira se faire administrer la troisième dose vendredi à l’hôpital Shiba de Tel-Hashomer.

L’incertitude règne toujours quant au stock effectivement disponible de doses du vaccin alors qu’un million de citoyens ne sont toujours pas aller recevoir la première dose. Binyamin Netanyahou a reproché au gouvernement de ne pas avoir demandé il y a déjà un mois la livraison de plusieurs millions de doses commandées et payées du temps de son gouvernement.

Jeudi matin, la Dr. Sharon Elroï-Preiss, directrice du département de la Santé publique au ministère de la Santé a exprimé sa crainte face au nombre de personnes qui entrent en Israël par l’aéroport Ben Gourion et qui sont porteurs du variant Delta du virus, de 200 à 250 par jour.

Photo Yossi Aloni / Flash 90