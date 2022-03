Trois terroristes ont été éliminés par des policiers de l’unité spéciale »Mistaravim » dans des opérations simultanées cette nuit à Rahat, à Kalendiya et Balata cette nuit.

Venus pour procéder à des arrestations de suspects, ils se sont heurtés à de violentes réactions de la part des habitants. Ils ont riposté par des tirs et ont tué trois terroristes : l’un d’eux les menaçait avec une arme à feu, le second leur tirait dessus et le troisième leur jetait des explosifs.

La Haute autorité pour le suivi des affaires arabes a dénoncé ces actions de la police. D’après elle, il s’agissait de parfaits innocents, dont l’un est père de famille, qui sont tombés sous des balles tirées sans discernement.

Le maire de Rahat, tout en reconnaissant le droit à la police d’agir contre les trafiquants d’armes, a tenu à condamner l’action de cette nuit. Pour lui, rien ne justifie l’attitude la police pas même le fait que les policiers aient été directement menacés.

Ces opérations sont un message clair et net pour tous ceux qui tenteraient de s’en prendre aux forces de l’ordre

La police des polices a ouvert une enquête, toutefois les policiers ont d’ores et déjà reçu le soutien total de leur hiérarchie en particulier du chef de la police, Koby Shabtaï. »Les combattants de la police israélienne agissent avec beaucoup de courage, détermination et n’hésitent pas à aller au contact face à des manifestants qui mettent leurs vies en danger. Les citoyens israéliens ont pu apercevoir ce matin, une petite partie de l’action des »mistaravim » sur tout le territoire. Je veux exprimer tout mon soutien aux policiers et aux combattants de notre police qui agissent sur tous les fronts contre le terrorisme et contre ceux qui veulent porter atteinte aux citoyens et aux forces de sécurité ». Il a estimé que ce qui s’était passé cette nuit était un message clair destiné à tous ceux qui tenteraient de s’en prendre aux forces de l’ordre.