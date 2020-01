Jusqu’à mercredi soir, la plupart des commentateurs et stratèges politiques estimaient qu’en cas de demande d’immunité par le Premier ministre, celui-ci et le Likoud « perdraient des plumes » sur le plan électoral dans leur propre camp. Après son annonce officielle, les instituts de sondages ont voulu savoir si c’est le cas et si les intentions de vote des citoyens s’étaient modifié suite à cela.

Jeudi soir, les trois grandes chaînes de télévision ont chacune diffusé leur sondage qui indique globalement que ni l’annonce de la décision du Premier ministre ni le discours virulent et méprisant de Benny Gantz qui l’a suivie n’ont fait bouger les lignes. Le bloc de gauche reste toujours légèrement majoritaire mais en prenant en compte la Liste arabe et Avigdor Lieberman reste toujours l’arbitre même s’il s’affaiblit un peu dans deux des sondages. A noter également l’absence des partis sionistes religieux dans les trois sondages. De quoi faire réfléchir Betzalel Smotritch qui boude toujours le tandem Peretz-Ben Gvir…

KAN 11 -‘HADASHOT:

Bleu-Blanc: 35

Likoud: 33

Liste arabe: 13

Yahadout Hatorah: 8

Shass: 7

Israël Beiteinou: 7

Nouvelle Droite: 6

Avoda-Gesher: 6

Meretz-Israël Démocratique: 5

(L’union Habayit Hayehoudi-Otzma Yehoudite frôle par le bas le seul d’élégibilité (3,25%) avec 3% des intentions de vote. Seul un ralliement du Ihoud Leoumi leur ferait passer la barre)

BLOCS: Gauche et Arabes: 59; Droite et religieux:54; Lieberman 7

______________________________________________

‘HADASHOT 12:

Bleu-Blanc: 35

Likoud: 33

Liste arabe: 13

Yahadout Hatorah: 8

Shass: 8

Israël Beiteinou: 8

Nouvelle Droite: 6

Avoda-Gesher: 6

Meretz-Israël Démocratique: 4

(L’union Habayit Hayehoudi-Otzma Yehoudite frôle par le bas le seul d’élégibilité Seul un ralliement du Ihoud Leoumi leur ferait passer la barre)

BLOCS:Gauche et Arabes: 57; Droite et orthodoxes 55; Lieberman: 8

______________________________________________________________________________

‘HADASHOT 13:

Bleu-Blanc: 36

Likoud: 34

Liste arabe: 13

Nouvelle Droite: 8

Yahadout Hatorah: 7

Shass: 7

Israël Beiteinou: 6

Avoda-Gesher: 5

Meretz-Camp Démocratique: 4

(L’union Habayit Hayehoudi-Otzma Yehoudite ne passe pas non plus la barre).

BLOCS: Gauche et Arabes: 58; Droite et orthodoxes: 56; Lieberman

