Il faut se méfier des sondages, les dernières élections l’ont largement prouvé. Mais pour la première fois, trois sondages parus le même soir sur les trois grandes chaînes de télévision accordent quatre sièges au parti Otsma Yehoudit.

L’image pratiquement similaire qui ressort de ces trois sondages ne présage rien de bon pour le pays au lendemain des élections: aucune coalition n’est possible en l’état actuel des choses. Si dans les trois sondages, Bleu-Blanc devance le Likoud d’un siège, il sera impossible à Benny Gantz de former un gouvernement, même s’il réunit sous un même toit Avigdor Lieberman, le Camp Démocratique et la Liste arabe. A l’opposé, pour Binyamin Netanyahou, même si dans deux des sondages la droite se rapproche du cap avec 58 sièges, cela ne lui suffira pas pour former un gouvernement à moins d’une désertion peu probable de l’aile droite de Bleu-Blanc.

Et il est illusoire de penser que le Likoud se « débarrassera » de Binyamin Netanyahou pour former cette coalition « libérale » voulue par Avigdor Lieberman avec Bleu-Blanc et un Likoud dirigé par un nouveau chef.

La seule option de déblocage qu’il faut souhaiter sera alors un nouveau fiasco des instituts de sondages avec un scénario où l’un des deux blocs obtiendra bien plus de mandats que ceux qui étaient annoncés. Mais même dans ce cas, la tâche sera plus difficile pour Benny Gantz car sa coalition potentielle est beaucoup moins homogène voire totalement antinomique.

Photo Isaac Harari / Flash 90