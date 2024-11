Le Shabak et la police ont indiqué ce matin (jeudi) la mise en examen de trois terroristes palestiniens originaires de Hevron pour avoir projeté d’assassiner le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, et son fils Shouvaël.

D’après l’acte d’accusation, le principal suspect, Ismaël Ibrahim Awadi, a noué des contacts, en juin 2024, avec différentes personnes pour créer un groupe militaire, acquérir des armes et fabriquer des explosifs dans le but d’attaquer des hommes des forces de sécurité israéliennes.

Pendant cette période, il s’est tourné vers les organisations terroristes du Hamas et du Hezbollah pour obtenir leur soutien et organiser des attentats contre des Israéliens et des personnalités israéliennes.

Awadi a récolté des renseignements sur les déplacements du ministre Ben Gvir et de son fils, savait quel type de voitures ils utilisaient et combien de gardes du corps se trouvaient avec eux. Une des possibilités qu’il avait envisagées était d’assassiner Ben Gvir sur les lieux d’un attentat, puisque le ministre a l’habitude de s’y déplacer à chaque fois.

Le commandant de police du secteur de Judée-Samarie, Moshé Pinchi, a déclaré: ”Il s’agit d’une affaire très grave qui prouve les efforts gigantesques des ennemis de l’Etat pour réaliser des actions terroristes en Israël, atteindre un ministre et son fils, les forces de sécurité et d’autres personnalités. L’arrestation et le jugement de ce groupe constituent un succès dans la lutte contre le terrorisme et contre toute tentative de porter atteinte aux élus et à la sécurité des citoyens israéliens”.

Le ministre Ben Gvir a remercié la police et le Shabak pour leur travail. ”Grâce à leur travail et à la bonté de Dieu, une nouvelle tentative d’assassinat contre ma famille et moi a été empêchée. Je continuerai à agir pour durcir les conditions de détention des terroristes, pour la souveraineté et l’autorité de l’Etat d’Israël, pour distribuer des armes (aux citoyens israéliens, ndlr), pour détruire les constructions illégales et pour la victoire totale sur nos ennemis. Aucun terroriste ne me dissuadera de le faire”.