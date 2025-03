Tsahal a indiqué que depuis le début de la guerre, la flotte des « Adir » a effectué plus de 15000 heures de vol opérationnelles et a participé à des milliers de missions sur tous les fronts. Grâce à cette expérience opérationnelle, ainsi qu’à la polyvalence de l’avion pour diverses missions et théâtres d’opérations, des enseignements militaires significatifs ont été tirés.

L’avion « Adir » a été conçu à l’origine pour transporter des armements dans sa soute interne. Au cours de la guerre, une nouvelle capacité a été développée au Centre israélien d’essais en vol (MNT), en collaboration avec Lockheed Martin et le programme F-35 du Pentagone, permettant le transport externe de bombes JDAM sur les ailes de l’appareil.

L’ »Adir » israélien est le seul avion au monde à avoir mené des frappes opérationnelles avec une configuration d’armement externe, ce qui a amélioré ses capacités d’attaque. L’expansion de la flotte « Adir » constitue un renforcement significatif de la puissance de frappe de l’armée de l’air.