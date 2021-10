Trois anciens membres de la liste Yamina pour les élections de 2021 ont adressé une lettre sévère à leur chef de parti et actuel Premier ministre. Il s’agit de Shaï Maïmon (10), Ronnie Sassover (13) et Prof. Asher Cohen.

Dans leur lettre, ils commencent par rappeler les deux engagements solennels et médiatisés pris par Naftali Benett et les accusations qu’il avait porté contre Binyamin Netanyahou à ce sujet : ne pas siéger avec le parti islamique Ra’am et ne pas permettre à Yaïr Lapid de devenir Premier ministre, même dans le cadre d’un rotation, « car il est de gauche ».

Les trois membres de Yamina poursuivent en citant d’autres promesses non tenues faites par le candidat : ‘Han El-Ahmar, régularisation des jeunes implantations de Judée-Samarie etc. Ils rappellent également les fameuses déclarations du candidat sur l’aspect « non démocratique » de devenir Premier ministre lorsqu’on est à la tête d’un parti qui n’aurait que dix voire quinze députés. Ou encore ses appels à voter pour Yamina afin de renforcer la « droite idéologique », expliquant à quel point ces valeurs de droite sont importantes, et surtout, martelant qu’une coalition avec Ra’am serait une catastrophe car cette formation « est la soeur du Hamas ».

« Toutes ces promesse idéologiques et éthiques ont disparu comme si elles n’avaient jamais existé », notent les trois signataires, qui poursuivent avec sévérité : « Nous nous étions habitués à un monde dans lequel, au nom de la démocratie, presque tout était permis. Mais cette habitude était tout de même limitée. Désormais, nous avons fait un sacré bond en avant concernant ce qui est permis ou interdit, ce qui est digne et ce qui ne l’est pas. Par exemple, le chef d’un parti d’à-peine six députés, après avoir signé un document sur un plateau de télévision, peut violer toutes ses promesses, rallier le camp adverse et lui accorder le pouvoir, tout cela dans le seul but d’accéder au fauteuil de Premier ministre. Dans cette affaire, le seul qui s’est obstiné à rester fidèle à ses engagements aux citoyens a été Amihaï Shikli (…) Nous sommes également opposés au fait de tourner le dos à la volonté de l’électeur… »

Les signataires soulignent les effets destructeurs causés par ce revirement, sur le plan éducatif, moral, politique et démocratique ainsi que les conséquences prévisibles pour le parti Yamina.

Dans la conclusion de leur longue lettre, les trois anciens candidats notent que la présence de Yamina et du Premier ministre n’influent en rien l’orientation politique du gouvernement et écrivent avec regret : « Avec un nombre réduit de députés à la Knesset et dans les sondages, avec l’escroquerie envers les électeurs et avec une date de péremption de deux ans, Benett et ses amis ne pourront plus se prévaloir de Yamina. Les membres de Yamina qui suivent Benett sans scrupules, à contre-cournt idéologique, ont réalisé quelque chose qui ne se fait pas, quelque chose qui sera retenu comme l’une des plus grandes escoqueries de la politique israélienne. Leur chemin s’est perdu. Et quant à nous, nous avons une maigre consolation : nous n’avons pas collaboré à cette forfaiture ».

Photo Yossi Zeliger / Flash 90