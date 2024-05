Trois corps d’otages ont été sortis de la Bande de Gaza par Tsahal lors d’une opération conjointe entre Tsahal et le Shabak qui s’est déroulée cette nuit (jeudi à vendredi). Les dépouilles ont été découvertes au nord de la Bande de Gaza, dans le secteur de Jabaliya après des combats intenses, dans la même zone que celle où ont été trouvés les corps de Shani Louk, Itzik Gelertner, Ron Binyamin et Amit Bouskila, z’l, mais dans un autre tunnel.

Le porte-parole de Tsahal a indiqué que l’opération avait été rendue possible grâce à des renseignements récoltés sur place la semaine dernière qui ont permis de conclure à l’assassinat d’Orion, Hanan et Michel, z’l, le 7 octobre, à la frontière avec le nord de la Bande de Gaza, puis à la localisation de leurs dépouilles.

Les trois hommes ont été assassinés le 7 octobre.

Il s’agit de:

Orion Hernandez, otage franco-mexicain, âgé de 32 ans. Orion, père d’une petite fille, vivait au Mexique. Il était venu en vacances en Israël et participait au festival Nova le 7 octobre. Il était en couple avec Shani Louk, z’l, dont le corps a été retrouvé par Tsahal la semaine dernière.

Michel Nissenbaum, âgé de 59 ans. Il était originaire de Sdérot. Le 7 octobre, il avait pris la route pour pour aller chercher sa petite-fille de 4 ans dans la base militaire de Reïm où elle se trouvait avec son père qui est officier. Il ne savait pas encore que des terroristes avaient envahi le territoire. Il n’est jamais arrivé à la base. Il a été kidnappé en chemin.

Hanan Yablonka, âgé de 42 ans. Sa famille n’a reçu la confirmation de son enlèvement qu’au début du mois de janvier. Pendant trois mois, il était considéré comme disparu. Hanan, z’l, était père de deux enfants et vivait à Tel Aviv. Le 7 octobre, il participait au festival Nova où il avait décidé de se rendre au petit matin plutôt que d’aller dans une fête au nord du pays. Sa voiture avait été retrouvée avec son portable près du kibboutz Mefalsim.

Que leur souvenir soit béni.

125 otages sont toujours aux mains du Hamas. Le décès de 39 d’entre eux a été officiellement prononcé par Israël. Parmi les 125 otages se trouvent Hadar Goldin et Oron Shaoul, deux soldats dont les dépouilles ont été enlevées par le Hamas en 2014 lors de l’opération Tsouk Eitan ainsi qu’Hisham Al Sayed et Avera Mengistu, deux civils retenus en otages par le Hamas depuis 2015 et 2014 respectivement.