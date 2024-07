Trois personnes ont été blessées dont une gravement par le tir d’un missile anti-char depuis le Liban sur un bâtiment en Galilée occidentale.

Les blessés ont été pris en charge et transportés à l’hôpital. Un citoyen américain de 31 ans a été gravement blessé et a dû être placé en coma artificiel. Un autre citoyen américain de 42 ans et un soldat israélien de 25 ans ont été légèrement blessés.

L’aviation israélienne a mené plusieurs raids aujourd’hui sur des cibles du Hezbollah au Sud Liban.

Dans ce contexte, le conseil des ministres a approuvé ce matin la proposition du Premier ministre de prolonger l’évacuation des populations civiles des localités frontalières – jusqu’à 7 kilomètres – avec le Liban jusqu’au 31 août.

Parallèlement, le ministre des Finances Betsalel Smotrich a annoncé des coupes budgétaires dans tous les ministères pour financer le prolongement de la période de déplacement des populations civiles du nord et du sud. Plusieurs ministres ont fait part de leur mécontentement. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a indiqué qu’il s’opposerait à toute coupe budgétaire puisque cela mettrait en péril la sécurité des citoyens israéliens. Ben Gvir suggère que le ministère des Finances puise dans les réserves du Trésor au lieu de restreindre les budgets ministériels.