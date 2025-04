Trois avions de chasse F-35i « Adir », produits par Lockheed Martin, ont atterri jeudi soir sur la base aérienne de Nevatim. Ces appareils de dernière génération rejoindront l’escadron 140, surnommé « L’Aigle d’Or », au sein de l’armée de l’air israélienne.

Depuis le début de la guerre, la flotte des F-35i est engagée dans des missions de défense et d’attaque avec un rythme opérationnel sans précédent. L’arrivée de ces nouveaux avions renforce la continuité opérationnelle de la force aérienne et élargit sa capacité à répondre à une variété de menaces avec une précision, une rapidité et une profondeur accrues.