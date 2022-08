Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a confirmé aujourd’hui sa décision en date d’octobre 2021, qui déclarait comme organisations terroristes, trois associations qui se présentent comme humanitaires.

»L’union des comités féminins », »Bissan » et »Admir » sont les trois associations que le ministère de la Défense a inscrit à la liste des organisations terroristes. Elles prétendent promouvoir des intérêts humanitaires mais en réalité elles servent d’écran pour les actions terroristes du front populaire de libération de la Palestine.

En confirmant sa décision d’octobre 2021, Benny Gantz a rendu définitif cette inscription.

Parallèlement, le commandant du commandement centre, Yehouda Fuchs, a rejeté l’appel intenté par les trois associations ainsi que par deux autres – »El Hak » et »le mouvement mondial pour la protection des enfants – branche Palestine » – contre leur défintion en tant qu’organisation terroriste en Judée-Samarie.

Selon le ministère de la défense, »ces organisations agissent sous couvert d’activités humanitaires pour promouvoir des objectifs des terroristes du front populaire, pour développer cet organisme terroriste et recruter du personnel ». Elles cacheraient soigneusement la nature réelle de leurs activités afin de continuer à recevoir des fonds de l’étranger et d’échapper aux contrôles des services de sécurité israéliens.

La définition de ces organisations est au coeur d’un débat entre Israël et l’Union européenne. Il y a un mois et demi, l’UE a renouvelé son financement à l’association »El Hak », pourtant déclarée organisation terroriste par le ministre israélien de la Défense en octobre dernier. Au sein de l’UE on indique que d’après leurs vérifications, aucun élément problématique n’a été découvert au regard des activités de cette association.

Et pourtant, récemment, »El Hak » a lancé une gigantesque campagne pour appeler à la destruction d’Israël en présentant devant le conseil des droits de l’homme de l’ONU un rapport de 51 pages après l’opération Gardien des Murailles dans lequel il affirme que »toutes les lois en Israël, la politique et les actes sont du colonialisme sioniste et un régime d’apartheid au sein de toutes les frontières d’Israël. C’est pourquoi, il faut démanteler son régime d’apartheid dans les frontières de 1948, mettre fin à l’occupation des territoires et à l’annexion de Jérusalem, lever le blocus sur Gaza et permettre le retour des réfugiés dans leur maison d’origine ».

Pour l’organisation NGO Monitor, la décision de Benny Gantz est un pas important dans la lutte contre le terrorisme. Elle s’interroge néanmoins sur l’attitude qu’adoptera Israël si l’UE venait à renouveler le financement de toutes ces associations qui soutiennent le terrorisme.