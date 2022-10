De graves faits d’espionnage ont été autorisés à la publication. Trois Arabes israéliens du nord du pays ont été mis en examen pour avoir transmis des informations sensibles au Hamas. Il leur est reproché des infractions d’intelligence avec l’ennemi en temps de guerre et de transmission d’informations à l’ennemi avec l’intention de nuire à la sécurité de l’Etat.

Les accusés sont un ingénieur informatique qui travaillait chez Cellcom, son frère et un consultant externe de la société Cellcom.

L’ingénieur, dans le cadre de ses fonctions, avait des droits d’accès larges aux systèmes informatiques et aux bases de données de la société. En 2017, alors qu’il effectue un séjour en Turquie, il rencontre des responsables locaux du Hamas, mouvement auquel il s’identifie idéologiquement. L’ingénieur, à la demande de ces responsables, transmet des informations sensibles sur les infrastructures israéliennes de télécommunication, à l’organisation terroriste. L’objectif était d’aider le Hamas à porter atteinte à ces infrastructures en particulier en temps de guerre, Cellcom fournissant ses services à la police et à l’armée.

En 2021 et 2022, l’ingénieur de Cellcom récidive et rencontre à nouveau des représentants du Hamas en Turquie. A cette époque, ils lui demandent de leur fournir un accès au système informatique et à la base de données de Cellcom. De retour en Israël, il contacte un consultant externe de Cellcom afin qu’il le renseigne sur les points faibles des systèmes de Cellcom en précisant que l’objectif est de perturber l’activité de la société en temps de guerre ou d’opération militaire. Le consultant lui fournit les informations demandées et les moyens de contourner les barrières sécuritaires des systèmes.

Parallèlement, dès 2015, l’ingénieur et le consultant étudiaient les possibilités de perturber les activités de Cellcom en temps de guerre avec les Palestiniens, motivés par des considérations nationalistes et idéologiques. Ils avaient mis au point des technologies qui leur permettaient de se tenir prêt à agir »le moment venu ».

Les enquêteurs ont pu déterminer avec certitude que les deux hommes avaient sciemment gravement mis en péril la sécurité de l’Etat d’Israël.

Au sein de la société Cellcom on est sous le choc, le principal suspect y travaillait depuis près de 20 ans. »Il a, ici, des amis et personne n’a jamais eu de problèmes avec lui ou l’a soupçonné de quelque chose », s’étonnent les employés.

La société a publié un communiqué officiel, suite à la révélation de l’affaire: »Cellcom condamne fermement ce grave événement et coopère étroitement avec les autorités pour éviter tout dommage potentiel et aider à la progression de l’enquête. Après vérification, rien n’indique que des dommages aient été causés aux clients de Cellcom et il n’y a pas lieu de soupçonner une fuite de données personnelles de clients. Précisons que tous les responsables sécuritaires ont affirmé que la société Cellcom n’avait commis aucune faute. L’employé accusé des faits d’une extrême gravité et le consultant externe ont été licenciés sur le champ ».