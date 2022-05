Il y a trois ans, le Lieutenant-Colonel M avait été tué lors d’une opération spéciale à Gaza. Son identité avait été maintenue secrète en raison des missions qu’il accomplissait en territoire ennemi et pour préserver la sécurité de ses proches et d’Israël.

Le 11 novembre 2018, la force de la branche des opérations spéciales de Tsahal était entrée à Han Younès. Elle se déplaçait, sous couverture, au moyen d’un véhicule utilitaire transportant de la nourriture. Le véhicule a été arrêté par des hommes du Hamas pour un contrôle qui a éveillé leurs soupçons. Des hommes supplémentaires du Hamas sont arrivés sur place. Les soldats ont ouvert le feu afin de pouvoir prendre la fuite et ont tué sept terroristes. Lors des échanges de feu, le Lieutenant-Colonel M. a été tué par erreur par un tir d’un des soldats de son équipe.

Aujourd’hui, trois ans plus tard, la censure militaire a été levée et Tsahal a dévoilé son identité. Il s’agit de Mouhamad Hir A-Din, druze, originaire du nord du pays. Il avait 41 ans, était marié et père de deux enfants, lorsqu’il est tombé au combat.

Au sein de l’armée on n’hésite pas à le qualifier de héros au regard de toutes les missions dans lesquelles il était impliqué. »Il était un éducateur, un leader, pas uniquement sur le plan opérationnel mais aussi sur le plan des valeurs », déclarent ceux qui l’ont connu.

Les détails de l’opération lors de laquelle Hir A-Din a été tué n’ont pas été révélés, mais on sait qu’il s’agissait d’une mission de la plus haute importance pour la sécurité d’Israël. Benny Gantz, le ministre de la Défense a précisé que Hir A-Din avait pris part à de nombreuses opérations dont certaines ne seront jamais dévoilées.

Le Premier ministre Naftali Bennett a rendu hommage à ce combattant: »Trois ans et demi se sont écoulés depuis que le Lieutenant-Colonel Mahmoud Hir A-Din, z’l, est tombé dans une opération secrète à Han Younès, et c’est seulement maintenant que nous pouvons découvrir son nom et le remercier pour tout ce qu’il a donné en faveur de la sécurité d’Israël. Mahmoud, z’l, était combattant dans le commando des parachutistes et a progressé ensuite au sein de l’armée pour devenir Lieutenant-Colonel dans la branche des opérations spéciales de Tsahal. Un héros d’Israël que tout le monde a désormais le mérite de connaitre ».

Mahmoud Hir A-Din, z’l, avait reçu la plus haute distinction (Tsalash) du Chef d’Etat-major de l’époque, Gadi Eizencott, à titre posthume.

Rappelons que la photo d’Emmanuel Moreno, z’l, tué lors d’une opération secrète à la fin de la seconde guerre du Liban, en août 2006, est toujours censurée. L’armée a annoncé depuis quelques temps qu’elle réfléchissait à la possibilité d’autoriser la publication de son visage. La veuve et les parents d’Emmanuel, z’l, s’y opposent, craignant que ce dévoilement ne constitue toujours un risque pour leur sécurité et celle du pays.

Photo: Porte-Parole Tsahal