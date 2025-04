La ministre Miri Regev en charge de l’organisation de la cérémonie officielle du 77e anniversaire de l’Etat d’Israël a choisi d’honorer trois agents du Mossad, une femme et deux hommes, qui ont fait partie des leaders de l’opération des beepers au Liban.

R., 49 ans, originaire du centre du pays, a dirigé l’opération au sein de la division opérationnelle du Mossad. Elle a piloté l’ensemble des activités sur le terrain, comprenant l’activation d’agents, la mise en place d’infrastructures et d’entreprises de couverture, tout en coordonnant étroitement ses actions avec les départements de technologie, de renseignement et d’infrastructure de l’organisation.

D., responsable technologique au sein de la division des opérations du Mossad, a dirigé une équipe confrontée à des défis technologiques complexes tout au long de l’opération. Cette équipe a conçu des solutions innovantes destinées à garantir la discrétion de la mission et à assurer sa mise en œuvre de manière synchronisée et précise.

N., officier de renseignement au sein de la direction du renseignement du Mossad, a initié et mené des dizaines d’opérations contre l’organisation terroriste Hezbollah. Il a assuré l’ensemble de la composante renseignement de l’opération, de sa conception à sa planification, jusqu’à son exécution.

La ministre Regev a déclaré: »Ces trois agents du Mossad, aux côtés de leurs collègues, sont à l’origine d’une opération fondatrice qui marquera à jamais l’histoire du renseignement opérationnel à l’échelle mondiale. L’explosion surprise de milliers de beepers à travers le Liban, suivie dès le lendemain par celle de milliers d’autres dispositifs de communication, a porté un coup décisif au moral du Hezbollah. Ces opérations visaient à ébranler la combativité de l’ennemi dans le cadre d’une campagne conjointe et étendue menée avec Tsahal pour parvenir à sa défaite ».

Elle a ajouté: »L’opération des beepers a constitué un tournant stratégique majeur dans la lutte menée au nord du pays. Elle a contribué de manière significative à déstabiliser le Hezbollah et à renforcer les réussites d’Israël dans l’affaiblissement de l’axe du mal dirigé par l’Iran. Les trois agents du Mossad allumeront ensemble un flambeau symbolique, mettant à l’honneur la puissance opérationnelle, technologique et du renseignement de l’État d’Israël. Cette technologie de pointe, fruit d’une créativité exceptionnelle issue de nos services de sécurité et de l’industrie de défense, a inspiré la peur parmi nos ennemis et renforcé la confiance de notre peuple et de nos alliés dans les capacités de dissuasion d’Israël ».

Enfin, elle a conclu: »Le choix d’honorer les hommes et les femmes du Mossad représente pour le peuple d’Israël une façon de leur exprimer sa reconnaissance – à eux, et à tous ceux de l’ombre, qui veillent jour et nuit sur notre sécurité ».