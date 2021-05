Les médecins de l’hôpital Beilinson ont tout fait pendant plusieurs jours pour tenter de sauver Yehouda Guetta (19), h »yd, très gravement blessé lors de l’attentat au carrefour de Tapoua’h. Mais atteint de deux balles en pleine tête, le jeune homme n’avait que très peu de chances de survivre. Yehouda hy »d habitait le quartier de Kiryat Moshé à Jérusalem et étudiait à la yeshiva d’Itamar. Il laisse derrière lui ses parents et six frères et soeurs.

Les forces de sécurité ont enfin réussi à mettre la main mercredi soir sur Muntasser Shalbi, le terroriste arabe, qui se terrait dans le village de Silwad en Samarie. Benaya Peretz, le deuxième blessé grave est toujours qualifié de tel.

Le président du conseil régional de Samarie Yossi Dagan a très vivement réagi : « …Yehouda hy »d n’est pas mort d’un cancer, il a été assassiné car il était un Juif en Eretz Israël. Il a été assassiné par un immonde criminel incité et financé par le terroriste Abou Mazen et ses acolytes terroristes de Ramallah. Le gouvernement israélien doit réagir. Nos vies sont plus importantes que la politique. Je ne veux pas entendre que Tsahal voudrait laisser passer cet acte (…) le gouvernement d’Israël doit faire preuve de leadership. Je demande et exige du Premier ministre d’ordonner sans délai la construction d’un nouveau point de peuplement près du carrefour de Tapoua’h, près de l’endroit où cet assassinat a eu lieu, ainsi que doubler la population d’Itamar où étudiait Yehouda hy »d. Il ne faut en aucun cas que les terroristes s’imaginent qu’ils ont gagné. Il doit être clair pour tous qu’Israël écrase ses vils ennemis « .

Photo Famille