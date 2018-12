Le directeur de l’hôpital Shaarei Tzedek a annoncé avec tristesse le décès du bébé de Shira Ish-Ran, gravement blessée lors de l’attentat d’Ofra. De crainte que la jeune maman ne survive pas, les médecins avaient décidé de faire naître le bébé prématurément et le mettre en couveuse. Mais malgré les efforts pour le maintenir en vie durant quatre jours, le nourrisson n’a pas survécu.

Les réactions affluent dans la classe politique.

Le président de l’Etat Reouven Rivlin a rapidement réagi en citant un émouvant poème d’Elie Eliyahou. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a déclaré: “Notre coeur est auprès d’Avihaï et Shira après la perte de leur bébé âgé à peine de quatre jours, et qui n’a même pas eu le droit d’avoir un nom. Je veux que ces abominables assassins, les pires qui existent sur terre, sachent que nos forces de sécurité sont à leurs trousses et bientôt leur mettront la main dessus. Nous n’auront de tranquillité tant que nous ne les aurons pas trouvés et fait justice”.

Le ministre de la l’Education Naftali Benett a déclaré: “Un bébé qui n’a même pas encore eu de prénom a été assassiné. Des terroristes palestiniens ont tiré sur un bébé juif avant même qu’il ne soit né. Durant les quelques jours qu’il a vécus il a lutté pour survivre. Nos pensées et nos coeurs sont avec Amihaï et Shira. Notre coeur crie! Il s’agit d’un crime odieux de terroristes qui ont cessé d’avoir peur de nous. Il faut impérativement rétablir la dissuasion, sinon, la prochaine vague d’attentats viendra rapidement. Et il faut agir, pas seulement faire des déclarations!”

Le ministre de la Science, de la Technologie et de l’Espace Ofir Akounis a dit: “Quelle cruauté, bassesse et inhumanité peuvent exister chez un bête féroce sur deux pieds pour tirer ainsi sur une femme enceinte. Ce sont là nos ‘voisins palestiniens’ du milieu desquels sortent des bêtes immondes tels que ce terroriste qui a tiré en direction de l’arrêt de bus à Ofra (…) Il faut chasser toute la famille qui a fait grandir un tel terroriste, ‘sans Cour suprême et sans B’Tselem'”.

Les condamnations et messages de solidarité sont exprimés au fur et à mesure depuis le sommet de l’Etat jusqu’à la Knesset, dans toutes les formations sionistes.

Le nourrisson sera enterré dans la nuit au cimetière du mont des Oliviers.

Photo famille