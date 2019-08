Yoël Schwartz, juif orthodoxe candidat à la 25e place sur la liste Yamina a vécu un moment particulièrement humiliant. Vivant à Elad, il a voulu diriger l’office de l’issue de chabbat dernier, pour marquer l’anniversaire de la mort sa mère, victime de l’attentat de la ligne 2 d’autobus à Jérusalem en 2003. Au moment où il est arrivé à la ‘teva’ un étudiant en kollel s’est approché de lui et la empêché de commencer l’office, indiquant qu’il n’est pas digne de prier au nom de l’assemblée du fait de sa candidature au parti sioniste-religieux.

Yoël Schwartz raconte que depuis que sa candidature a été annoncée, lui et sa famille sont l’objet d’agressions, de calomnies et d’humiliations les plus diverses de la part de certains milieux orthodoxes de la ville.

Finalement, et pour ne pas déshonorer le lieu de prière par des cris ou pire encore, Yoël Schwartz a préféré organiser un minyan en-dehors de la synagogue où une grande partie des fidèles l’a rejoint. Il a également demandé à ce que le nom de celui qui l’a agressé ne soit pas publié afin qu’il ne subisse pas d’attaques. « Que ce silence de ma part face à cette offense qui m’a été faite puisse rapprocher la Rédemption et apporte la bénédiction sur tous ».

Triste.

