Une nouvelle famille endeuillée après un grave accident sur une route de Judée-Samarie, impliquant un chauffard arabe.

La petite Hadar Noga Lavi (2 ans), qui avait été grièvement blessée lors d’un accident qui a été, selon le témoignage de la mère, provoqué volontairement par un chauffeur arabe près d’Ofra, a succombé à ses blessures.

Samedi dernier, Idit Lavi, rentrait chez elle, à Shilo, avec sa fille de deux ans après une nuit passée aux urgences. La petite, Hadar, s’était ouvert la tête la veille et l’hôpital venait de les libérer.

Sur la route un peu après Ofra, Idit voit qu’une voiture palestinienne roule en sens inverse, elle réagit immédiatement en passant dans la file d’en face qui était dégagée. Mais en un rien de temps, le chauffeur palestinien se replace en face d’elle. Elle repart dans sa file, le chauffeur arabe fait de même et cause un accident frontal.

La voiture d’Idit fait plusieurs tonneaux. Elle est consciente lorsque la voiture se bloque, retournée sur le côté, et aperçoit plusieurs Arabes qui se massent autour d’elle et qui félicite le conducteur arabe.

Idit souffre de multiples fractures. Sa fille Hadar est dans un état très grave. Elle est transportée en urgence absolue à l’hôpital Shaaré Tzedek à Jérusalem.

Moins d’une semaine plus tard, la petite Hadar est décédée.

Hadar, z’l, vient s’ajouter aux trop nombreuses victimes de la conduite dangereuse des Arabes sur les routes de Judée-Samarie. Quelques heures avant l’accident qui lui a coûté la vie, trois Palestiniens sont morts après un accident causé suite à une course qu’ils avaient eux-même initié sur la route 60 près d’Eli. Ils ont, dans leur course, également causé de très graves blessures à un père et son fils de 13 ans, citoyens israéliens.

Au mois de juillet dernier, le petit Matan Tsinman (6 ans) avait également été tué dans un accident provoqué par un chauffard sur cette même route. On se souvient aussi de l’accident dramatique qui avait coûté la vie à Hodaya Meoded ainsi qu’au bébé qu’elle portait dans son ventre et à ses deux enfants, Touv Reï (3 ans) et Halleli (6 ans).

Les habitants et les dirigeants de ces régions réclament depuis longtemps une plus grande sécurité sur les routes qui passe notamment par plus de coercition de la part de la police et une refonte des infrastructures routières.