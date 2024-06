L’agence de presse AP affirmait ce matin (dimanche) que Tsahal avait décidé de mettre en oeuvre une trêve tactique dans les combats à Rafah, tous les jours entre 8h et 19h afin de permettre le passage de l’aide humanitaire depuis le passage de Kerem Shalom.

Cette information était fondée sur une publication du porte-parole de Tsahal pour la presse étrangère: “Afin de faciliter l’entrée de l’aide humanitaire à Gaza, et suite à des discussions avec l’ONU et des organisations internationales, une pause locale et tactique des activités militaires sera effectuée chaque jour, de 8h00 à 19h00, le long de la route du passage de Kerem Shalom jusqu’à la route Salah al-Din et au-delà. Cette mesure représente une étape supplémentaire dans les efforts d’aide humanitaire menés par Tsahal depuis le début de la guerre Tsahal continuera de soutenir activement les opérations humanitaires sur le terrain”.

Une photo était jointe à ce communiqué:

Le porte-parole de Tsahal a tenu à préciser qu’il ne s’agissait pas d’un arrêt des combats à Rafah. ”Il n’y a pas d’arrêt des combats dans le sud de la Bande de Gaza, les combats se poursuivent à Gaza. Par ailleurs, il n’y a aucun changement dans la livraison des marchandises dans la Bande de Gaza. La route qui permet l’acheminement des marchandises sera ouverte pendant toute la journée, en coordination avec les organisations internationales, uniquement pour la livraison de l’aide humanitaire”, a déclaré Tsahal dans un communiqué en hébreu.