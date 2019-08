Une cérémonie très émouvante s’est déroulée sur l’Esplanade du Kotel à Jérusalem. Shoshana Ovitz, survivante d’Auschwitz a reçu un merveilleux cadeau pour son 104e anniversaire: elle avait demandé que tous ses descendants – près de quatre-cent – viennent l’entourer pour une prière au mur. Ce qu’ils ont fait au prix de d’une organisation très complexe que l’on peut aisément imaginer. La photo collective a fait le tour des réseaux sociaux et provoqué une grande émotion dans le monde juif.

Shoshana garde en mémoire des images terribles et inoubliables de cette période maudite, notamment celle du sinistre Dr. Mengele qui désigna devant ses yeux sa maman pour la chambre à gaz.

Ayant miraculeusement survécu, Shoshana se mit à la recherche de membres de sa famille éventuellement rescapés. C’est alors qu’elle rencontra Dov Ovitz, lui-aussi survivant de la Shoah et qui avait perdu sa femme et leurs quatre filles. Ils firent leur alya pour Haïfa et eurent quatre enfants, qui après trois générations donnent cette magnifique et émouvante photo collective devant le Kotel, l’un des symboles de la pérennité et de la résilience juives en dépit des épreuves.

Photo Facebook