Sans caméras et sans dire un mot à personne, la famille de Naftali Benett accueilli chez elle une jeune femme de 24 ans sans famille et sans abri. Cette dernière, répondant au nom de Livnat, avait achevé il y a un an et demi de son service militaire dans les gardes-frontières comme « soldate sans famille ». Entre temps, elle était devenue sans abri et habitait dans une tente dressée devant le ministère des Affaires sociales.

Le correspondant militaire de Galei Tsahal, Tsahi Davush, s’est rendu mercredi matin sur place pour prendre de ses nouvelles mais ne l’a pas trouvée. Il s’est renseigné et a appris qu’elle avait été accueillie chez la famille Benett à Raanana, qui l’a adoptée jusqu’à ce qu’elle trouve un toit. Admiratif, le journaliste a dit : « Mardi, une dizaine de politiciens m’ont demandé ce qu’ils pourraient faire pour elle. Mais un seul ne m’a pas appelé, il tout simplement agi, et en toute discrétion. Bravo ! »

L’ancienne députée Meira Ben-Ari a félicité Naftali Benett et a souligné les problèmes que rencontrent ces jeunes sans famille (‘hayalim bodedim) après leur service militaire, notamment sur le plan du logement.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90