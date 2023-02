Le terrible tremblement de terre qui a eu lieu en Turquie cette nuit et les répliques qui l’ont suivi ont fait plus de 1700 morts en Turquie et en Syrie qui a aussi été très durement touchée.

Ce matin, Yoav Galant a ordonné à la Défense passive de s’organiser pour envoyer une délégation humanitaire en Turquie afin d’aider les populations locales et de participer aux recherches sous les décombres.

Netanyahou a annoncé qu’Israël enverrait aussi une délégation en Syrie malgré les rapports hostiles qu’entretiennent les deux pays.

»C’est ainsi que nous nous conduisons envers le monde entier et près de chez nous », a déclaré le Premier ministre.

Parallèlement, le ministère de la Santé a donné des consignes aux hôpitaux pour qu’ils se préparent à apporter une aide médicale à la Turquie et à envoyer du matériel médical dès que le gouvernement le déciderait.

Parallèlement, le directeur de Maguen David Adom, Elie Bin, a contacté son homologue du Croissant Rouge turc et lui a proposé une aide humanitaire et médicale.

Une nouvelle réplique a eu lieu vers 12h cet après-midi qui a été ressentie jusqu’en Israël. A Tel Aviv, ils ont été nombreux à témoigner avoir ressenti clairement les secousses. Certains immeubles ont été évacués.