Comme il le fait systématiquement, l’Etat d’Israël propose son aide aux pays touchés par des séismes. Dès l’annonce du tremblement de terre qui a touchés l’est de la Turquie et une partie de la Grèce, le ministre de la Défense Benny Gantz avait déclaré : « L’Etat d’Israël et ses forces de sécurité tendront toujours la main pour une aide humanitaire à des citoyens touchés, quel que soit le lieu, en faisant usage de l’expérience et des capacités accumulées par Tsahal au fil des années pour se mesurer aux situations d’urgence ». Israël avait même proposé de dresser un hôpital de campagne sur place pour aider les sinistés.

Mais la Turquie a décliné l’offre israélienne, tout comme elle a refusé celle d’autres pays, arguant que les équipes locales sont tout à fait capables de se débrouiller toutes seules.

Israël est déjà intervenu à au moins trois reprises en Turquie après de violents tremblements de terre.

Photo Yaniv Nadav / Flash 90