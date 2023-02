Un terrible tremblement de terre – 7.8 sur l’échelle de Richter – a eu lieu cette nuit (dimanche à lundi) en Turquie. L’épicentre se trouve au sud-est du pays, près de la Syrie où les secousses ont été fortement ressenties.

Le bilan actuel fait état de 300 morts et plus de 1000 blessés en Turquie et en Syrie ainsi que de très nombreux dégâts.

En Israël aussi, plusieurs habitants à Jérusalem, Lod, Beth Shemeshont senti le sol bouger en pleine nuit mais de manière beaucoup moins importante (3 sur l’échelle de Richter). Aucun dégât n’est à déplorer.

Le ministre de la Défense, Yoav Galant, a d’ores et déjà donné les consignes à la Défense passive pour qu’une délégation humanitaire se rende en Turquie afin d’aider la population locale et de participer aux recherches sous les débris. On estime à des milliers le nombre de personnes prises au piège.

La Défense passive a également publié un rappel aux citoyens israéliens sur la conduite à tenir en cas de tremblement de terre:

A l’intérieur

Si cela est faisable, il faut sortir sur un terrain vague. S’il est impossible de sortir en quelques secondes, il faut entrer dans la chambre forte (Mamad) et laisser la porte et les fenêtres ouvertes. Si cette option n’est pas envisageable, alors il faut s’assoir sous un meuble lourd et se protéger la tête avec les mains.

A l’extérieur

Il faut s’éloigner le plus possible des bâtiments, des cables électriques, des arbres et tout ce qui menace de tomber et se réfugier, si possible, sur un terrain vague.

En voiture

Il faut s’arrêter sur le côté et attendre dans la voiture jusqu’à ce que les secousses se terminent. Eviter de s’arrêter sous un pont ou à la hauteur d’un échangeur.