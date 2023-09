Le terrible tremblement de terre, de magnitude 6.8, survenu à Marrakech au Maroc dans la nuit de vendredi à samedi a fait plus de 1300 morts, selon un bilan provisoire.

Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, sur les 468 Israéliens qui se trouvent en ce moment au Maroc, 56 n’ont toujours pas donné de nouvelles. Les autorités israéliennes cherchent à les localiser pour s’assurer qu’elles ne font pas partie des victimes.

Le Croissant Rouge a indiqué que le travail des secours est considérable: ”C’est très compliqué mais nous sommes encore dans les premières heures qui suivent le tremblement. Il s’est produit dans la nuit, quand beaucoup de gens étaient déjà couchés. Ce n’est qu’au matin que nous avons pu prendre réellement conscience de l’étendue du tremblement de terre. Les trois jours qui viennent vont être critiques”.

Le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou a assuré le Maroc du soutien d’Israël dans ces moments difficiles et a proposé toute l’aide nécessaire. Il a ordonné aux équipes de secours de se tenir prête à partir pour le Maroc pour prêter main forte.

Le Président, Itshak Herzog, a lui aussi envoyé un message de soutien: ”Nos pensées vont au peuple marocain. Au nom du peuple israélien, j’adresse mes plus sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à tout le peuple marocain pour les pertes tragiques en vies humaines lors du tremblement de terre de la nuit dernière. Nous prions pour les blessés. Israël est prêt à apporter son aide si nécessaire. »

Advertisement

Yoav Gallant, le ministre de la Défense, a lui aussi réagi: « Un élément important des accords d’Abraham réside dans notre engagement à soutenir nos partenaires dans les moments difficiles. L’État d’Israël est prêt à aider le Royaume du Maroc”. Le ministre Gallant a exprimé ses sincères condoléances à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à tout le Royaume du Maroc, pour les vies perdues lors de cet événement tragique. Il a également réitéré son engagement à fournir une assistance. Le ministre Gallant a demandé aux forces de Tsahal de se préparer à fournir l’aide humanitaire et à participer aux efforts de recherche et de sauvetage, si cela s’avérait nécessaire.