Un accident dramatique s’est déroulé hier (jeudi) soir à Jérusalem, rue Shamgar. Une femme, Shoshana Golshein, 40 ans et ses deux filles âgées de seulement 7 et 2 ans ont été tuées, la mère était enceinte de plusieurs mois. La famille originaire d’Ofakim était en vacances à Jérusalem.

L’accident a été provoqué par un bus qui a foncé dans un abribus, le chauffeur ayant perdu le contrôle de son véhicule.

תיעוד מצלמות האבטחה של רגע התאונה הקשה בירושלים @Heller_shlomi pic.twitter.com/Un0JymC4AF — וואלה! (@WallaNews) August 11, 2022

Six autres personnes ont été blessées parmi elles une jeune femme de 21 ans est dans un état grave, un enfant de 6 ans avec des blessures de moyenne gravité et trois blessés légers dont un enfant de 4 ans et un bébé d’un an.

La scène de l’accident était choquante, les secours ont dû faire appel aux pompiers pour extraire de sous le bus, la petite victime de 7 ans.

La police enquête sur les raisons qui ont fait dévier le bus de sa trajectoire pour heurter des passants.

D’après les premières informations qui circulent, le chauffeur du bus serait descendu de son véhicule pour fermer la soute et aurait oublié de serrer le frein à la main. Le bus aurait alors dégringolé sur la route en direction des passants.

En mois de trois jours, treize personnes sont mortes dans des accidents sur les routes d’Israël. Cette nuit, quelques heures après le drame survenu à Jérusalem, deux personnes ont été tuées sur la route 4. Il s’agit de deux chauffeurs de bus de 40 et 50 ans. L’accident s’est produit au sud d’Ashkelon, près de Yad Mordehaï. Les deux victimes ont apparemment été écrasées alors qu’elles traversaient la route pour porter secours à des blessés d’un accident qui venait de se produire.

Mercredi soir, un autre accident choquant a eu lieu cette fois sur la route 5 juste avant le barrage de ‘Hotsé Shomron. Un arabe au volant d’une voiture qu’il venait de voler a fait demi-tour sur la route l’empruntant en sens inverse. Il a percuté une voiture au volant de laquelle était un homme de 65 ans qui a été tué.