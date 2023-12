Tsahal a subi de nombreuses pertes en cette fin de semaine. En deux jours à peine, 13 soldats ont perdu la vie dans la Bande de Gaza.

Le porte-parole de l’armée a expliqué comment étaient morts les huit soldats tombés hier (samedi) dans le centre et dans le sud de la Bande de Gaza.

Orel, David et Gal, z’l, trois combattants de l’ingénierie militaire, avec le paramedic Itamar, z’l, ont été tués par un missile RPG lancé sur leur véhicule blindé. L’impact a provoqué des explosions dans le véhicule, certainement en raison des engins explosifs qui se trouvaient à l’intérieur. Le missile RPG a été tiré à courte distance depuis la route Tsalah A-Din près de Khan Younès dans le sud de la Bande de Gaza. Lors du même incident, deux soldats ont été gravement blessés.

Nadav et Eliyahou, z’l, oeuvraient à l’élargissement du corridor Netsarim qui divise la Bande de Gaza entre le nord et le sud afin de renforcer la séparation entre la ville de Gaza et le sud de la Bande de Gaza. Leur véhicule a sauté sur une bombe qui a été, apparemment, activée par des terroristes sortis d’un tunnel sur le côté de la route.

Elyassaf et Ohad, z’l, deux soldats réservistes ont été tués par l’explosion d’un bâtiment piégé où se trouvaient des terroristes. Au terme d’un dur combat, les terroristes ont été éliminés.