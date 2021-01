Israël a autorisé la « commission de rénovation » du Waqf musulmans à reprendre des travaux significatifs sur le mont du Temple. Ces travaux entamés sans autorisation par Israël avaient été interrompus en début de semaine dernière mais la Jordanie est intervenue pour faire pression sur Israël qui une fois de plus a cédé. Le Waqf a remercié le royaume hachémite « pour être intervenu afin que puissent être poursuivis les travaux de consolidation de la bénie mosquée Al-Aqsa ».

Au nom de l’organisation « Lakh Yeroushalaïm », Maor Tsema’h a écrit : « Malheureusement, Israël capitule à chaque fois devant le Waqf musulman et porte atteinte au minimum de souveraineté qui lui reste sur le mont du Temple. Dans tout Etat au monde qui se respecte, ce sont les autorités officielles qui sont responsables de la préservation des antiquités et des sites historiques, et en Israël, c’est l’office national des antiquités. Israël abandonne totalement ses vestiges historiques sur le mont du Temple au Waqf musulman ».

Il faut rappeler que le Waqf ne se contente pas d’effectuer des travaux de réfection, mais il détruit également tout vestige juif qu’il découvre.

