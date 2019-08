Les nouvelles machines à balayage tridimensionnel pourraient bientôt permettre aux compagnies aériennes de lever l’interdiction faites aux passagers de transporter des conteneurs contenant plus de 100 millilitres de liquide dans leur bagages à main……Détails…….

Selon le journal Israel Hayom, ces nouveaux scanners seront en mesure d’identifier les liquides contenus dans divers conteneurs et de raccourcir le temps requis pour effectuer les contrôles de sécurité.

L’installation se fera progressivement, d’abord dans les aéroports les plus inportants (en terme de fréquentation…..) puis dans d’autres aéroports par la suite.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a promis que les aéroports britanniques seraient équipés des ces nouvelles machines d’ici le 1er décembre 2022.

Les nouvelles machines ont déjà été installées à l’aéroport d’Heathrow à Londres, où leur fonctionnalité et leur efficacité sont en cours de test.

L’interdiction des liquides à Heathrow devrait donc bientôt être levée.

Ils ont également été installés à l’aéroport international O’Hare de Chicago et à l’aéroport international Logan de Boston, ainsi que dans des dizaines d’autres aéroports américains.

Cependant, des contrôles de sécurité réguliers sont toujours effectués.

« En rendant les trajets dans les aéroports britanniques plus faciles que jamais, ce nouvel équipement contribuera à renforcer le rôle vital de nos aéroports dans la sécurisation de la position du Royaume-Uni en tant que plaque tournante mondiale du commerce, du tourisme et des investissements », a déclaré Johnson la semaine dernière.

