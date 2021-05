Un très beau geste de solidarité a été fait par le chanteur Amir Dadon après la tragédie du mont Meron. Lors d’une représentation samedi soir au festival de guitare d’Eilat, il a annoncé qu’il reversait son cachet de la soirée au Magen David Adom qui est à pied d’oeuvre sans relâche depuis jeudi nuit.

Sur scène, l’artiste s’est adressé au public et a dit : « Depuis la catastrophe, les pensées m’assaillent et notre coeur à tous est avec les familles et les blessés. J’ai compris que nous avons là une occasion de faire quelque chose de bien ensemble, alors j’ai décidé de reverser l’intégralité de mes revenus de cette soirée, donc des billets que vous avez achetés, au Magen David Adom. Que chacun d’entre nous fasse un peu de bien envers ceux qui font tellement de bien depuis si longtemps ».

Il a été ovationné par l’assistance.

Kol hakavod !

Photo Gershon Elinson / Flash 90